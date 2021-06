Sucre et alimentation : que sait-on vraiment des liens entre index glycémique et santé ?

par Jérémy Puyraimond-Zemmour, Assistant spécialiste, Service de Diabétologie-Nutrition, Hôpital Bichat, AP-HP, Chargé de cours au sein du DU de nutrition, Université de Paris

Boris Hansel, Médecin, Professeur des universités- Praticien hospitalier, Inserm U1148, Faculté de Santé, Université de Paris

On ne peut pas affirmer qu’un régime à bas IG fait maigrir et protège de diverses maladies. Mais il est associé à une meilleure santé – peut-être par son contenu riche en fibres et pauvre en sucres.



Lire l'article complet