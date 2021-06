Les États-Unis et le Mexique expulsent des milliers de migrant·e·s mineurs non accompagnés, les exposant au danger

Les gouvernements des États-Unis et du Mexique renvoient de force vers les pays qu’ils venaient de fuir des dizaines de milliers de mineur·e·s non accompagnés en quête de sécurité, sans processus adéquat de vérification et sans leur offrir de protection face aux risques auxquels ils peuvent être confrontés à leur retour, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public vendredi 11 juin, intitulé Pushed into Harm’s Way.



