Afghanistan : Les pays retirant leurs forces devraient protéger les interprètes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des interprètes afghans ayant travaillé pour les forces américaines et de l’OTAN tenaient des drapeaux de certains pays concernés et de l’UE lors d’un rassemblement à Kaboul, le 30 avril 2021. Leurs pancartes exprimaient leur crainte pour leur vie, suite au retraite annoncé des troupes de ces pays. © 2021 AP Photo/Mariam Zuhaib (Washington, le 8 juin 2021) – Les pays ayant annoncé le retrait de leurs forces de l'Afghanistan devraient accélérer les programmes de réinstallation d'anciens interprètes afghans et d'autres employés qui sont de plus en plus menacés par…



Lire l'article complet