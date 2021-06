Les deux visages de l’extrême droite ukrainienne

Malgré son regain d’activité lors de la Révolution du Maïdan en 2014 et de la guerre dans le Donbass , l’extrême droite ukrainienne reste un phénomène marginal et, surtout, profondément divisé.En effet, deux discours nationalistes diamétralement opposés s’affrontent au sein de cette mouvance. L’un, « historique », « occidental » et « intraverti », est incarné…