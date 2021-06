Céline : « Pourquoi un tourbillon se forme-t-il quand je vide mon bain ? »

par Benoît Augier, chercheur en hydrodynamique, responsable des bassins d'essais de Brest, Ifremer

Tu as déjà remarqué que dans ton évier ou dans ta baignoire l’eau se vidait en formant un tourbillon. La légende raconte qu’il tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord et dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère sud. Aujourd’hui, je vais t’expliquer si cette légende est vraie.



Tout d’abord, il faut comprendre que la terre tourne sur elle-même, comme une toupie, et qu’en tournant, elle est soumise à une force nommée « la force centrifuge ». C’est cette même force qui fait lever tes bras quand tu tournes très vite sur toi-même ou qui…



