RSF rejoint la coalition pour lutter contre la surveillance numérique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

par idevillars

ActualitésAlors que les logiciels de surveillance continuent d’être vendues au Moyen-Orient et en Afrique du Nord où ils sont utilisés pour identifier, surveiller et réduire au silence les journalistes, Reporters sans frontières (RSF) rejoint la coalition pour mettre fin aux ventes de technologies de surveillance dans la région et protéger les journalistes de ces outils. Déclaration conjointe des membres de la coalition :



