G7 : Les gouvernements devraient cesser de subventionner les combustibles fossiles

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des nuages de vapeurs émises par une centrale électrique au charbon de l’entreprise Uniper et par une raffinerie de pétrole de la société BP aux côtés d'une éolienne à Gelsenkirchen, en Allemagne, le 16 janvier 2020. © 2020 Martin Meissner/AP Photo (Londres, le 7 juin 2021) – Les États membres du G7 devraient prendre des mesures immédiates et concrètes pour mettre fin aux subventions des combustibles fossiles, a déclaré Human Rights Watch dans un document document « Questions-réponses » (en anglais, version française à suivre) rendu public aujourd’hui. Mettre fin…



