Bangladesh : Des Rohingyas réfugiés sur une île craignent l’arrivée de la mousson

par Human Rights Watch

(New York) – Le gouvernement du Bangladesh a transféré près de 20 000 réfugiés rohingyas vers une île reculée sans accès à des soins de santé adaptés, sans moyens de subsistance suffisants et sans protection adéquate, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Les Nations Unies et les pays donateurs devraient d’urgence demander qu’une évaluation indépendante soit menée pour déterminer les conditions sécuritaires, la préparation aux catastrophes et l’habitabilité de l’île de Bhasan Char lors de la saison des pluies imminente, et après celle-ci. 7 juin 2021 “An Island…



