Les gouvernements doivent cesser de brûler nos droits en connivence avec le secteur des énergies fossiles

Les gouvernements des pays les plus riches de la planète condamnent, de fait, des millions de personnes à subir la famine, la sècheresse et des déplacements, en continuant de soutenir le secteur des énergies fossiles, a déclaré Amnesty International le 7 juin. Le nouveau rapport de l’organisation présente un bilan accablant de la carence de mesures, à travers le monde, visant à protéger les droits humains face au changement climatique, et montre que le droit relatif aux droits humains peut contribuer à obliger les gouvernements et les entreprises à rendre des comptes.



