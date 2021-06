Ouganda : RSF demande la libération immédiate de deux journalistes poursuivis pour diffamation

par assistante Afrique

ActualitésPidson Kareire et Darious Magara sont détenus depuis plus d’une semaine à la prison de Kitalya sans que leur demande de libération sous caution n’ait été entendue. Reporters sans frontières (RSF) exhorte les autorités ougandaises à libérer les deux journalistes sans plus attendre. Les faits remontent à plusieurs mois.



Lire l'article complet