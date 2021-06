Le blogueur des droits des migrants Malcolm Bidali accusé de désinformation

par alexandraek

ActualitésAprès quasiment un mois de détention, le blogueur kényan Malcolm Bidali a été libéré par les autorités qataries mais il reste visé par une enquête pour des faits de "désinformation". Reporters sans frontières (RSF) appelle à l'abandon total de ces charges qui pèsent contre lui et déplore que les droits des travailleurs soient un sujet toujours aussi sensible à couvrir au Qatar. Agent de sécurité de profession, il écrivait sur son quotidien et sur celui des travailleurs immigrés au Qatar.



