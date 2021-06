Des dizaines de comptes de journalistes palestiniens bloqués par WhatsApp

par alexandraek

ActualitésSans raison apparente, des dizaines de journalistes palestiniens de la bande de Gaza ont vu leur compte bloqué par WhatsApp dans les jours qui ont suivi l’instauration du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Reporters sans frontières (RSF) déplore des mesures répétées qui ont pour effet de censurer des journalistes palestiniens et appelle WhatsApp à davantage de transparence sur ses mécanismes de modération et ses voies de recours. “Votre numéro a été banni de WhatsApp.



