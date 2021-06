«Surveillance city» : 15 000 caméras permettent à la police de New York de suivre au moyen de la reconnaissance faciale les habitants à Manhattan, à Brooklyn et dans le Bronx

Le Département de police de la ville de New York (NYPD) a la capacité de suivre à la trace des personnes à Manhattan, à Brooklyn et dans le Bronx en transférant les images prises par 15 280 caméras de surveillance dans des logiciels intrusifs et discriminatoires de reconnaissance faciale, révèle la nouvelle enquête d’Amnesty International publiée le 3 juin 2021.



