Chine : Assumer la responsabilité du massacre de Tiananmen

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une veillée en hommage aux victimes du massacre de la place Tiananmen en 1989 était tenue dans la soirée du 4 juin 2020 dans le parc Victoria à Hong Kong. Ces personnes ont voulu marquer le 31ème du massacre, malgré l’impossibilité d’obtenir au préalable l’autorisation officielle pour ce rassemblement. © 2020 AP Photo/Vincent Yu (New York, le 3 juin 2021) – Le gouvernement chinois devrait reconnaître les faits et assumer la responsabilité du massacre de manifestants prodémocratie en juin 1989, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités devraient immédiatement…



Lire l'article complet