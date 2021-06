Indonésie : Des plantations de palmiers à huile aux effets nocifs

par Human Rights Watch

(Jakarta, le 3 juin 2021) - Les dommages causés à des communautés et à l'environnement par une plantation de palmiers à huile dans l'ouest du Kalimantan, en Indonésie, démontrent l'incapacité du gouvernement à appliquer ses propres politiques et lois, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Le gouvernement n’a pas renforcé sa protection des habitants et des terres, et certaines nouvelles lois pourraient même faciliter ce type d’abus. 3 juin 2021 "Why Our Land?" Oil Palm Expansion in Indonesia Risks Peatlands and Livelihoods Download the full report in…



Lire l'article complet