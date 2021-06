Pakistan : le journaliste Hamid Mir censuré pour avoir dénoncé les violences perpétrées contre ses confrères

par DBastard

ActualitésPrésentateur de l’une des plus prestigieuses émissions de télévision du pays, le journaliste a été suspendu de ses fonctions après avoir demandé publiquement que soient identifiés les responsables des attaques qui ont récemment visé des confrères trop critiques. Reporters sans frontières (RSF) craint que ce climat de plus en plus dégradé pour la presse soit le signe d’un retour du Pakistan sur la voie de l’autocratie. Suspendu d’antenne, sans autre forme de procès.



