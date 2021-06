Pandémie en Chine : quelles conséquences pour l’emploi ?

par Gilles Guiheux, Professeur, socio-histoire de la Chine, CESSMA (UMR 245), Université de Paris

Guo Ye, Doctorante au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA), Université de Paris

Ke Huang, Doctorant en sociologie au Laboratoire de Changement Social et Politique (LCSP), Université de Paris

Li Jun, Doctorant au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA), Université de Paris

Manon Laurent, Doctorante au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA), Université de Paris

Renyou Hou, Anthropologue, postdoctorant de la Fondation Chiang Ching-kuo, au LESC (Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative), Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières

Partagez cet article