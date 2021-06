RSF appelle le roi du Maroc à user de son influence pour obtenir la libération des journalistes détenus arbitrairement au péril de leurs vies

par raniac

ActualitésReporters sans frontières (RSF) appelle le roi Mohammed VI à user de son influence pour obtenir la libération des journalistes marocains Omar Radi et Souleiman Rassouni dont la santé est menacée et que leur soit garantit un procès juste et équitable. Les procès des journalistes Omar Radi et Souleiman Raissouni, doivent s’ouvrir respectivement le 1er et le 3 juin, s’ils ne



