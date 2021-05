Art : les NFT (jetons non fongibles), qu’est-ce que c’est ?

Non-fungible token (NFT, ou jeton non fongible en français) : on peut se demander si le terme n’a pas été choisi pour son obscurité qui pique la curiosité. Un jeton non fongible serait un jeton pas comme les autres. Mais tous les cyberjetons sont singuliers : chaque bitcoin, chaque ether, comme au reste chaque billet de banque, est dûment numéroté. Ce qui n’est pas fongible, c’est-à-dire dans le cas présent pas interchangeable,…