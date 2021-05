Royaume-Uni. La plus haute juridiction de l’Europe statue que le régime de surveillance de masse du Royaume-Uni a bafoué les droits humains

Dans une décision qui fera date, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a statué le 25 mai 2021 que les pouvoirs du gouvernement britannique en matière d’interception massive des communications « ne renfermaient pas de garanties suffisantes " de bout en bout " pour offrir une protection adéquate et efficace contre l’arbitraire et le risque d’abus », violant ainsi les droits à la vie privée et à la liberté d’expression.



