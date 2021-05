Bélarus. Il faut libérer le journaliste arrêté après l’atterrissage forcé de son appareil à Minsk

Amnesty International propose une Action Urgente qui fait suite à la déclaration télévisée de Raman Pratasevich, dans laquelle ce cofondateur et ancien rédacteur en chef de la chaîne Telegram NEXTA s’accuse lui-même, et apparaît bouleversé et contusionné. Il a été interpellé à l’aéroport de Minsk, avec sa compagne Sofia Sapega, les autorités bélarussiennes ayant contraint l’appareil à bord duquel ils voyageaient d’Athènes à Vilnius à atterrir, dans le seul but de procéder à son arrestation. Tous deux risquent d’être soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements.



Lire l'article complet