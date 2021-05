Six raisons pour lesquelles les pommes de terre sont bonnes pour la santé

L’« humble » pomme de terre a une mauvaise réputation. Cet aliment de base bon marché autrefois présent dans le régime alimentaire de nombreux pays a été qualifié ces dernières années d’aliment « malsain » à éviter.Manger trop de n’importe quel type ou groupe d’aliments (comme les glucides) n’est pas « santé », et certaines recherches suggèrent que manger trop de pommes de terre pourrait être associé à une pression artérielle plus élevée . Mais c’est généralement la façon dont nous préparons et consommons les pommes…