Myanmar : Une entreprise publique thaïlandaise soutient financièrement la junte

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants, dont un grand nombre portaient des casques jaunes et blancs, fuyaient sous des nuages de gaz lacrymogènes tirés par la police à Yangon, au Myanmar, le 1er mars 2021. Ces manifestants avaient tenté d’exprimer leur opposition au coup d'État militaire mené un mois auparavant, le 1er février 2021. © 2021 Sipa USA via AP Images (Bangkok, le 25 mai 2021) – L’entreprise pétrolière et gazière PTT, détenue majoritairement par l’État thaïlandais, noue des partenariats avec des sociétés liées à l’armée afin d’étendre son domaine d’action au Myanmar, a déclaré…



