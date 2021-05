Les victimes de Hissène Habré poursuivent leur lutte pour obtenir des réparations

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des victimes du régime de l’ex-dictateur tchadien Hissène Habré, accompagnés par leurs avocats et d’autres personnes les soutenant, manifestaient à N’Djamena en février 2020 afin d’obtenir des réparations. © 2020 Tchad Infos Il y a cinq ans, le 30 mai 2016, un tribunal sénégalais soutenu par l’Union africaine a déclaré l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré coupable de crimes contre l’humanité et torture, notamment viols et esclavage sexuel, ainsi que de crimes de guerre, et l’a condamné à une peine de prison à perpétuité. Tout comme son procès, la condamnation…



