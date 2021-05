Avril 2015 – juin 2020 : Chronologie de la répression des médias et de la société civile au Burundi

par Human Rights Watch

Click to expand Image La police anti-émeute burundaise chasse des manifestants après avoir bloqué les routes à Musaga, dans la proche banlieue de Bujumbura, le 27 avril 2015. La police et les militants de l'opposition se sont affrontés au deuxième jour des manifestations contre la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat controversé. © 2015 Simon Maina/Getty Images Le mois d’avril 2015 a marqué le début d’une crise politique et des droits humains au Burundi qui a fait plusieurs centaines de morts. Fin avril 2015, des manifestations publiques ont éclaté en…



Lire l'article complet