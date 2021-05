Bretagne : un scrutin régional indécis

Il y a fort à parier que les prochaines élections régionales suscitent l’intérêt et capte davantage l’attention des médias (et du public ?) que le scrutin départemental organisé le même jour.Ce déséquilibre d’intérêt ne reflète pas tant une asymétrie institutionnelle qu’elle sanctionne une représentation ordinaire opposant une collectivité comme moderne et d’avenir, la Région, à des conseils départementaux à qui le Premier ministre Manuel Valls avait promis une mort prochaine dans son discours…