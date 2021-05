Japon : Nouveaux appels à réviser la loi sur les personnes transgenres

par Human Rights Watch

(Tokyo) – Les personnes transgenres au Japon se heurtent à des obstacles persistants si elles souhaitent modifier leur identité de genre au niveau juridique, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Le gouvernement japonais devrait écouter les activistes et les experts qui l’appellent à réviser la loi régissant la reconnaissance légale de l’identité de genre, compte tenu du caractère abusif et archaïque de cette loi. 25 mai 2021 “The Law Undermines Dignity” Momentum to Revise Japan’s Legal Gender Recognition Process Download the full report in English …



