Gambie : La Commission de vérité a révélé les crimes présumés de l’ex-président

par Human Rights Watch

(Banjul) – Les témoignages devant une commission de vérité gambienne sur l’implication de l’ancien président Yahya Jammeh dans de nombreux crimes graves perpétrés au cours de ses 22 années au pouvoir devraient être suivis d’une enquête pénale, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui, parallèlement à la diffusion d’une vidéo intitulée « Vérité et justice en Gambie ». Le 27 mai 2021, la Commission vérité, réconciliation et réparations de la Gambie (TRRC) devrait conclure ses auditions télévisées publiques, qui ont duré plus de deux ans. Les victimes et d’anciens responsables gouvernementaux ayant…



