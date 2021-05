États-Unis : Attente de justice, 100 ans après le massacre racial de Tulsa

par Human Rights Watch

(Washington, le 21 mai 2021) – Les autorités municipales de Tulsa et de l'État d'Oklahoma n’ont toujours pas fourni de réparations pour le massacre racial commis le 31 mai 1921, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. À l’approche du 100ème anniversaire du massacre, Human Rights a mis en ligne un document d'information (en anglais), ainsi qu’une vidéo (sous-titrée en français). Les autorités de Tulsa et de l’Oklahoma devraient fournir rapidement des réparations aux descendants des victimes du massacre et aux trois personnes qui y ont survécu, toutes âgées de plus de 100 ans. Les autorités ont…



Lire l'article complet