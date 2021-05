Déclaration de Fabrizio Carboni, directeur régional du CICR pour le Proche et le Moyen-Orient

Déclaration | Déclaration de Fabrizio Carboni au point de presse tenu au Palais des Nations et concernant le cessez-le-feu après la tourmente de ces 11 jours qui ont semé la mort et la destruction pour les civils de Gaza et d’Israël.



Lire l'article complet