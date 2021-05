Ethiopie : RSF condamne l’expulsion inédite d’un journaliste du New York Times

par assistante Afrique

ActualitésSimon Marks, correspondant en Éthiopie pour le New York Times et Bloomberg qui a vu son accréditation suspendue quelques semaines plus tôt, vient d’être expulsé du pays sans explication officielle. Reporters sans frontières (RSF) condamne sévèrement cette décision et appelle les autorités à mettre fin aux intimidations répétées contre les journalistes. Ce n’était pas arrivé depuis plusieurs années.



