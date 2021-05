Débat : Est-il temps de changer de stratégie face au Covid ?

Depuis plus d’un an désormais, malgré de nombreuses critiques, le gouvernement a assumé sa politique du « stop and go » pour freiner l’épidémie , quand bien même les mesures de confinements mises en place ont été moins strictes à chaque itération.Alors que débute la seconde étape du déconfinement, le contexte reste délétère, et la santé mentale des Français a décliné depuis novembre 2020. Les…