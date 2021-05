Décryptage : pourquoi les bourses n’ont (presque) pas connu la crise de la Covid-19

Aux mois de mars et avril 2020, la crise sanitaire du coronavirus a déclenché une série de krachs qui ont affecté simultanément toutes les bourses mondiales.Les chocs se sont avérés plus ou moins marqués. Moins forts en Chine, ils l’ont été bien davantage dans des pays comme l’Italie ou l’Espagne. Pour les principales économies, États-Unis, Japon, Royaume-Uni ou pays de l’Union européenne, la chute des cours au printemps 2020 s’est montrée violente et figure…