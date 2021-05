L’intensité du travail policier au prisme de l’émotion

L’accumulation de drames dont sont victimes les policiers impose de s’interroger sur la manière dont ces femmes et ces hommes vivent la situation.La recherche TIGRE . (Travail d’investigation en gestion des risques emotionnels) menée actuellement au sein du Centre de formation des CRS de Dijon et de la Direction territoriale de la police judiciaire de Dijon a pour objectif d’étudier les situations à risques vécues par les policiers, et leurs impacts sur leur santé et leur sécurité.



Lire l'article complet