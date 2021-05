Bélarus : RSF dénonce la tentative des autorités de réduire au silence le principal média indépendant du pays

par paulinea

ActualitésLe média en ligne le plus populaire au Bélarus, TUT.BY, est victime de harcèlement de la part des autorités. Le site est censuré, les locaux du site ont été perquisitionnés et ses responsables sont poursuivis dans une affaire pénale. Reporters sans frontières (RSF) dénonce des accusations fabriquées de toutes pièces pour réduire au silence sa rédaction et appelle l’ONU à réagir fermement pour faire respecter le droit d’informer dans le pays. Mardi noir pour TUT.BY, le média indépendant le plus lu au Bélarus.



