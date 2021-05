Covid-19 : les applications de suivi des contacts sont efficaces pour limiter le nombre d’infections

par Chiala Poletto, Chargée de recherche, Inserm

Alain Barrat, Directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

La stratégie tester-tracer-isoler est la pierre angulaire de la réponse sanitaire visant à lutter contre la Covid-19. En détectant et en isolant les personnes infectées et leurs contacts, on brise en effet les chaînes de transmission, ce qui ralentit l’épidémie.



L'intérêt de cette stratégie est qu'elle cible la propagation à l’endroit où elle se produit, contrairement aux mesures globales que sont les confinements. Le coût social d’un isolement ciblé est réduit. Cependant, lorsque l'infection se propage rapidement et que le nombre de nouveaux cas (autrement dit l’incidence de la maladie)…



