Tadjikistan : l’Etat instaure un contrôle total sur les médias indépendants

par paulinea

ActualitésLes autorités tadjikes imposent de nouvelles conditions liberticides aux chaînes de télévision et radios privées du pays pour renouveler leurs licences. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une censure inédite et demande la suppression immédiate de ces dispositions.Le Tadjikistan a décidé d’instaurer une censure officielle et systématique sur les contenus diffusés par les chaînes de télévision et les stations de radio privées indépendante



