Au Cameroun, deux femmes transgenres ont été condamnées à cinq ans de prison

par Human Rights Watch

Click to expand Image Loïc Njeuken (alias « Shakiro ») et Roland Mouthe (alias « Patricia »), deux femmes transgenres, dans une prison de Douala, au Cameroun, en mars 2021. © 2021 Privé Le 11 mai, un tribunal camerounais a condamné deux femmes transgenres à cinq ans de prison et à des amendes de 200 000 francs CFA (environ 370 dollars) en vertu d’une loi interdisant les relations homosexuelles. Ces femmes, Njeuken Loic (connue sous le nom de « Shakiro ») et Mouthe Roland (connue sous le nom de « Patricia »), qui n’auraient jamais dû faire l’objet d’une arrestation, ont déjà subi des abus…



Lire l'article complet