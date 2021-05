Afghanistan. Les massacres abjects de civils doivent inciter à mettre fin à l’impunité

En réaction à l’attentat perpétré devant le lycée Sayed-ul-Shuhada, dans l’ouest de Kaboul, dans l’après-midi du samedi 8 mai, qui a fait au moins 85 morts et plus de 150 blessés, et en réaction à la bombe qui a frappé un bus dans la province de Zaboul dimanche soir, qui aurait fait au moins 11 morts et des dizaines de blessés, Samira Hamidi, directrice régionale du programme Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré :



Lire l'article complet