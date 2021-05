RSF interpelle le Premier ministre thaïlandais et les rapporteurs spéciaux de l’ONU pour empêcher le retour de journalistes exilés vers la Birmanie

par asie2

ActualitésTrois journalistes et deux défenseurs de la liberté de la presse arrêtés par la police en Thaïlande où ils s’étaient réfugiés risquent d’être renvoyés en Birmanie où leur vie est en danger. Reporters sans frontières (RSF) demande au Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha d’empêcher leur expulsion et saisit les rapporteurs spéciaux de l’ONU sur la liberté d’opinion et d’expression, sur la Birmanie et sur la torture ainsi que le Haut Commissariat pour les réfugiés (UNHCR).Ils risquent de retourner en enfer.



