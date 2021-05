Ces graves erreurs de communication qui alimentent l’hésitation vaccinale

par Luc Bonneville, Professeur titulaire en communication et santé, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Isaac Nahon-Serfaty, Associate Professor, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Sylvie Grosjean, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Partagez cet article