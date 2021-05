Europe : Redoubler d’efforts pour mettre un terme aux violences contre les femmes

par Human Rights Watch

(Berlin) – Les États membres du Conseil de l’Europe devraient renforcer leurs efforts pour combattre la violence à l’égard des femmes en ratifiant et en appliquant rapidement la Convention d’Istanbul, un traité européen historique sur les droits des femmes, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Human Rights Watch a mis en ligne deux vidéos : l’une qui présente les points clés de la Convention, et l’autre dans laquelle des activistes soulignent son importance. Les gouvernements devraient prendre des mesures urgentes afin de lutter contre la désinformation à propos de la Convention, et de combattre…



