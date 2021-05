Des points à relier : le programme « Motus » mise sur la technologie pour localiser les oiseaux migrateurs dans les Caraïbes

par Amélie

Motus suit les mouvements des animaux et facilite recherche et protection de l'environnement. Des centaines de récepteurs et des milliers de nano-émetteurs déployés sur plus de 236 espèces.



Lire l'article complet