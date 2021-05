Ouzbékistan : un blogueur enquêtant sur la corruption condamné à plus de six de prison

par jcavelier

ActualitésFondateur d’une chaîne YouTube, Otabek Sattoryi a été jugé coupable d’extorsion et de diffamation. Reporters sans frontières (RSF) dénonce des accusations falsifiées et demande à la justice ouzbèke d’annuler sa condamnation et de reconnaître son innocence. Otabek Sattoryi avait sans doute pressenti son sort.



