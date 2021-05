L’effet ambivalent de la réputation des entreprises sur leurs décisions d’acquisitions internationales

par Olivier Lamotte, Professeur en économie et stratégie internationales - Professor of international economics and strategy, EM Normandie – UGEI

Ana Colovic, Professeur de stratégie et de management international/ Professor of Strategy and International Business, Neoma Business School

Ludivine Chalencon, Maître de conférences, finance et comptabilité, IAE Lyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3

Ulrike Mayrhofer, Professeur des Universités en Sciences de Gestion à l'IAE Nice, Université Côte d’Azur

Partagez cet article