Découvrez qui sont les 100 000 Français qui vivent au Canada

par Léo Trespeuch, Professeur en Sc. de Gestion et co-fondateur de l'observatoire de la philanthropie, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

David Pavot, Université de Sherbrooke

Élisabeth Robinot, Professeure en marketing ESG UQAM, Co-foundatrice de l'Observatoire de la Philanthropie, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Le profil le plus commun du Français qui vit au Canada est un quadragénaire, né en France, qui travaille et vit au Québec, plus précisément à Montréal!



