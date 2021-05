Iran : les journalistes et médias américains et britanniques menacés par un projet de loi

par rezam

ActualitésUn projet de loi actuellement examiné par le Parlement iranien cible à la fois les journalistes et les médias américains et britanniques - les premiers seraient interdits d’entrée en Iran, les seconds verraient la diffusion de leurs informations dans le pays devenir illégale. Reporters sans frontières (RSF) dénonce ces nouvelles tentatives de censure et demande aux députés de renoncer à l’intégralité de ce texte.Il a été soumis au Parlement iranien par 41 députés : un nouveau projet de loi



