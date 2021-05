Qui sont les 100 000 Français qui vivent au Canada ? Voici leur portrait

par Léo Trespeuch, Professeur en Sc. de Gestion et co-fondateur de l'observatoire de la philanthropie, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

David Pavot, Université de Sherbrooke

Élisabeth Robinot, Professeure en marketing ESG UQAM, Co-foundatrice de l'Observatoire de la Philanthropie

Le profil le plus commun du Français qui vit au Canada est un quadragénaire, né en France, qui travaille et vit au Québec, plus précisément à Montréal!



