Afghanistan : La baisse de l’aide internationale affecte l’accès des femmes aux soins de santé

par Human Rights Watch

(New York) – La baisse du soutien des donateurs internationaux aux services de base en Afghanistan restreint l’accès des femmes aux soins de santé essentiels, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. D’autres coupes sont à prévoir dans les mois à venir, après l’annonce par le président américain Joe Biden que les États-Unis retireront toutes leurs forces d’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021. 6 mai 2021 “I Would Like Four Kids — If We Stay Alive” Women’s Access to Health Care in Afghanistan Download the full report in English Download…



