Colombie. Amnesty International dénonce une intervention militarisée et la répression policière des manifestations

Les autorités colombiennes doivent mettre fin à la répression des manifestations et à la militarisation des centres urbains, et veiller à ce que tout projet de politique publique, y compris en matière de réforme fiscale, soit axé sur le respect et la protection des droits humains, a déclaré Amnesty International le 4 mai, à la suite de la publication de preuves audiovisuelles, authentifiées par son Service de vérification numérique, montrant que les forces de sécurité chargées du contrôle des manifestations ont fait un usage excessif et inutile de la force.



